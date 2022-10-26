Apple перейде на стандарт USB-C через вимоги ЄС

Віцепрезидент Apple із маркетингу Грег Джосвіак підтвердив, що через новий закон Євросоюзу про уніфікацію зарядних портів електронних пристроїв компанія буде змушена перевести свої пристрої на USB-C – замість стандартного для компанії з Купертіно Lightning, менш поширеного у світі. Про це повідомляє профільне видання The Verge.

«Очевидно нам доведеться підкоритися. Ми не маємо вибору», –сказав Джосвіак під час пресконференції. На запитання, чи планує компанія зберегти порт Lightning у пристроях, що продаються поза ЄС, віцепрезидент Apple не відповів.

Джосвіак підкреслив, що в Apple незадоволені ситуацією, нагадавши, що кілька років тому ЄС уже намагався ввести єдиний стандарт зарядки, і ним мав стати Micro USB.

За даними Bloomberg, перший iPhone з портом USB-C вийде 2023 року.

Закон про уніфікацію зарядних портів було майже одноголосно ухвалено Європейським парламентом на початку жовтня 2022 року. Згідно із законом, усі мобільні телефони, планшети, камери та інші пристрої, що заряджаються через кабель, повинні будуть перейти на USB-C до кінця 2024 року. З весни 2026 року правило поширюватиметься і на ноутбуки. На думку ЄС, цей закон дозволить знизити кількість електронних відходів, оскільки з купівлею нового пристрою не буде необхідності купувати нову зарядку.