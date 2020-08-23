Міжнародні сили під керівництвом США покинули військову базу в Іраку

Війська міжнародної коаліції під керівництвом США 23 серпня покинули іракську військову базу Таджі і передали її іракським силам безпеки.

База, розташована за 20 кілометрів на північ від Багдада. В останні місяці вона стала об’єктом обстрілів з боку підтримуваних Іраном бойовиків.

«Переміщення військового персоналу коаліції є частиною довгострокового плану, узгодженого з урядом Іраку», – йдеться у заяві коаліції, яка мала у Таджі близько 2000 військових, більшість з яких покинули країну цього літа.

Це восьма передача коаліційниими силами бази в Іраку назад іракським силам, йдеться в повідомленні.

Виведення військ сталося через декілька днів після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив свою обіцянку вивести нечисленні війська США, що все ще перебувають в країні.

Сполучені Штати зосередили в Іраку близько 5 тисяч своїх військовослужбовців і ще 2500 – їхні союзники по коаліції.