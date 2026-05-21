Ірак попереджає про вжиття заходів щодо атак дронів з його території

Прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Зайді попередив про «необхідні дії» проти тих, хто відповідальний за здійснення нападів на сусідні країни Перської затоки з території Іраку.

Як Саудівська Аравія, так і Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) стверджують, що нещодавні атаки безпілотників, спрямовані на їхні країни, були здійснені з території Іраку.

Повідомляється, що один з таких нападів 17 травня вразив атомну електростанцію Барака в ОАЕ, що викликало занепокоєння щодо подальшої ескалації регіональної напруженості. Міністерство оборони ОАЕ пізніше заявило, що безпілотник був запущений з території Іраку.

Заява аль-Зайді прозвучала через кілька годин після того, як ОАЕ закликали Ірак «терміново та беззастережно» запобігти «всім ворожим актам», що відбуваються з його території.

«Уряд не потерпить жодної особи чи групи, яка прагне загрожувати безпеці Іраку, братнім країнам чи країнам регіону», – цитують слова прем’єр-міністра Іраку під час засідання Ради міністрів національної безпеки.

Напруженість на Близькому Сході залишається високою з моменту завдавання ударів США та Ізраїлем по Ірану 28 лютого. Хоча з 8 квітня діє нестійке припинення вогню, повідомлення про атаки дронів, спрямовані проти ОАЕ та Саудівської Аравії, продовжують періодично з’являтися.



