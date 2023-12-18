В Іраку проходять перші за 10 років місцеві вибори

В Іраку в понеділок, 18 грудня, вперше за 10 років відбувається голосування на виборах до місцевих рад. Ці вибори є своєрідною підготовкою до парламентських виборів, запланованих на 2025 рік.

Голосування відбувається у 15 з 18 провінцій Іраку, щоб обрати 285 членів ради, до обов’язків яких входить призначення губернаторів провінцій та нагляд за місцевою адміністрацією.

Очікується, що вибори в напівавтономному регіоні Іраку Курдистан, який включає три провінції, відбудуться у 2024 році.

За повідомленням ЗМІ, голосування стартувало в період «широкого розчарування громадськості в багатій на нафту та ураженій корупцією країні з населенням 43 мільйони людей».

Видання AFP пише, що голосуючи в Багдаді, прем’єр-міністр Мохаммед Шиа ас-Судані сказав, що «вибори є важливими, оскільки ради є опорою виконавчої влади та допомагають уряду в реалізації його політики».

Водночас,France24 зазначає, що «правлячий шиїтський мусульманський альянс, ймовірно, розширить свій контроль над владою на тлі бойкоту голосування з боку популістського священнослужителя Моктади ас-Садра, його головного політичного суперника».

Востаннє вибори в Іраку відбувалися ще в 2013 році. Вони були відкладені через війну проти бойовиків «Ісламської держави», які захопили значну частину Іраку, але врешті-решт зазнали поразки.