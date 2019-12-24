Парламент Іраку схвалив новий закон про вибори. Він спрямований на те, щоб дати незалежним політичним діячам більше шансів на отримання місць у законодавчому органі, що є ключовою вимогою протестувальників – зробити вибори більш справедливими.

Новий закон перетворює кожну з 18 провінцій країни в кілька виборчих округів, з одним обраним законодавцем на 100 тисяч людей.

Закон також перешкоджає участі партій в єдиних списках, які раніше допомагали їм легко отримати місця в певній провінції. Натомість тепер місця дістануться тому, хто отримає найбільшу кількість голосів у виборчих округах.

Масові протести охопили Ірак з жовтня на тлі виступів проти корупції та нестачі робочих місць, а також розчарування в політичній системі. В результаті заворушень загинули понад 400 людей.

Протестувальники вимагали не тільки нового закону про вибори, але й усунення всієї політичної еліти та незалежного від певної політичної сили прем’єр-міністра. Прем’єр-міністр Адель Абдул Махді подав у відставку минулого місяця під тиском вуличних демонстрацій.