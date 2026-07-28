Аеропорт в іранському Бушері повністю зруйнований внаслідок атак США – уряд

Речниця іранського уряду заявила, що аеропорт у Бушері був повністю зруйнований під час нещодавніх атак США і більше не придатний для використання, додавши, що його «обов’язково доведеться відбудовувати з нуля».

Фатеме Мохаджерані повідомила на своїй щотижневій пресконференції 28 липня, що під час відвідування головного цивільного аеропорту, що обслуговує південне портове місто на березі Перської затоки, вона побачила «уламки нещодавно придбаного літака», знищеного прямим ракетним ударом.

Це вперше, коли іранський чиновник заявляє, що аеропорт Бушеру був повністю зруйнований під час атак на Іран.

Під час своєї останньої кампанії проти Ірану США завдавали ударів протягом 13 ночей поспіль по цілях на півдні країни. Бушер був серед цілей, причому різні частини міста, як повідомляється, майже щодня зазнавали ракетних обстрілів.

Мохаджерані також заявила, що під час нещодавніх атак загинули понад 350 державних службовців.

Раніше Міністерство доріг і міського розвитку Ірану заявило, що під час американської кампанії були пошкоджені 12 мостів і два тунелі.