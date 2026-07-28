Оман пропонує спільний план управління Ормузькою протокою, Іран не матиме повного контролю – ЗМІ

Оман запропонував спільний регіональний механізм управління Ормузькою протокою за зразком Малаккської протоки між Малайзією й Індонезією, згідно з яким користувачі робитимуть добровільні внески для фінансування навігації, захисту довкілля й пошуково-рятувальних операцій, повідомило джерело в Перській затоці агентству Reuters 27 липня.

Пропозиція, яка має регіональну підтримку, не даватиме Ірану повного контролю над стратегічним водним шляхом, повідомило джерело.

Ініціатива з’явилася після того, як Сполучені Штати призупинили авіаудари по Ірану протягом вихідних, що викликало надії на дипломатичне рішення для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, якою до початку конфлікту в Перській затоці перевозили близько п’ятої частини світових поставок нафти і газу.

Президент США Дональд Трамп заявив 26 липня, що Сполучені Штати ведуть «хороші переговори» з Тегераном, і є шанс на угоду, але попередив, що удари США відновляться, якщо переговори проваляться.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі обговорив ситуацію в Ормузькій протоці зі своїми оманським і саудівським колегами того ж дня.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що він закликав до посилення регіональної співпраці для відновлення стабільності й безпеки на цьому важливому водному шляху.