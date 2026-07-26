Іран заявив, що призупиняє удари по союзниках Вашингтона після припинення щоденних атак США

Тегеран заявив, що припиняє атаки на союзників Сполучених Штатів на Близькому Сході, тому що Вашингтон утримується від нападів на Іран другу ніч поспіль. Водночас, попереднив речник іранської армії 26 липня, війна може розширитися, якщо США вирішать відновити атаки.

«Ці (американські – ред.) атаки тривали до двох ночей тому, але в останні дві ночі американці припинили свої атаки», — цитує іранське напівофіційне новинне агентство Mehr речника армії Мохаммада Акрамінію.

Він додав, що, оскільки удари Ірану були, «по суті, стратегією у відповідь», Тегеран також зупинив свої військові операції.

Нічне затишшя в атаках 26 липня сталося за два дні до ключової зустрічі, запланованої у Вашингтоні між президентом Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Цей візит 28 липня відбудеться рівно за п’ять місяців після того, як американські та ізраїльські війська розпочали широку кампанію повітряних ударів по іранських цілях.





Протягом останніх тижнів Вашингтон оголосив про часткове припинення вогню, хоча до 24 липня майже два тижні поспіль американські бомбардування іранських цілей тривали.

За даними The New York Times, затишшя в атаках США частково зумовлене скороченням американських запасів ракет-перехоплювачів для збиття іранських ракет, що, за даними, стурбувало американських військових планувальників.

Натомість Пентагон стверджує, що його сили залишаються добре оснащеними. Речник Шон Парнелл заявив каналу CNN, що «американські військові мають великий арсенал можливостей».

Виступаючи в Білому домі 26 липня, Трамп заявив, що ще не вирішив, чи відновлювати повномасштабну операцію. Він також сказав, що Іран стоїть перед вибором між угодою та ударами на «набагато вищому рівні».

Водночас, як повідомило 26 липня державне телебачення Ірану, іранські військові зупинили шість суден, які намагалися пройти Ормузькою протокою протягом попередньої доби.

Тегеран заявив, що досяг прогресу в переговорах з Оманом, який межує з найвужчою частиною протоки, щодо «спільних принципів та операційних механізмів» судноплавства. Оман та Іран заявили, що обговорять питання запровадження сервісних зборів, проти чого виступає Вашингтон.

Після початку американо-ізраїльської операції в лютому 2026 року Іран у відповідь почав бити по союзниках США на Близькому Сході та фактично перекрив Ормузьку протоку – вузький водний шлях, через який зазвичай проходить значна кількість нафти та газу на шляху до світових ринків.