Іран погрожує завдати удару по регіональних енергетичних об’єктах у разі нападу на інфраструктуру

Корпус ісламської революційної гвардії (КВІР) та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі виступили з попередженням, що будь-які удари США по іранській інфраструктурі спричинять відповідні заходи проти об’єктів у регіоні.



Маджид Мусаві, командувач Повітряно-космічних сил КВІР, у повідомленні, опублікованому іранськими ЗМІ, заявив, що у разі завдання ударів по іранських мостах та електростанціях «неминучим» стане відключення електроенергії, яке торкнеться союзників і партнерів США в регіоні.



Командувач ВМС КВІР також застеріг від використання так званих «альтернативних маршрутів» через Ормузьку протоку, назвавши їх небезпечними та зазначивши, що їх використання матиме «серйозні та непоправні наслідки». Окремо речник КВІР застеріг судноплавні компанії від використання південного маршруту через протоку, стверджуючи, що він замінований, як повідомляють іранські ЗМІ.

Аракчі написав у соцмережі X, що будь-який напад на іранську інфраструктуру зустріне відповідь «без обмежень».

Ці попередження пролунали через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп заявив у дописі в Truth Social, що будь-який іранський напад на судна в Ормузькій протоці зіткнеться з ударами США по іранських мостах або електростанціях.

Центральний штаб Ірану «Хатам аль-Анбія», який керує військовими операціями, також попередив, що збройні сили Ірану перешкодять експорту нафти та завдадуть ударів по регіональній нафтовій, газовій, електроенергетичній та економічній інфраструктурі, якщо погрози США будуть втілені в життя.