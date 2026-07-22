В Ірані відреагували на погрози Трампа щодо ударів по мостах чи електростанціях

Високопоставлений іранський чиновник попередив, що «жодна інфраструктура не буде в безпеці», якщо США втілять у життя погрозу президента Дональда Трампа завдати удару по іранських мостах та електростанціях у відповідь на напади на судна в Ормузькій протоці.



«Якщо наша безпека не буде забезпечена, жодна інфраструктура не буде в безпеці», – написав у соцмережі X Мохаммад Багер Калібаф, голова іранського парламенту та головний переговірник у переговорах про припинення вогню. – «Рівняння цієї війни чітке: або всі, або ніхто! У регіоні, де ми не продаємо нафту, ніхто не продаватиме нафту».



Калібаф також заявив, що безпеку в Ормузькій протоці можна відновити лише «за відсутності американських військ», додавши, що «ситуація в протоці не повернеться до того стану, який був до війни».



Його коментарі пролунали після того, як Трамп попередив, що США завдадуть удару у відповідь на будь-яку іранську атаку на судна в Ормузькій протоці, бомбардуючи іранську інфраструктуру.



Раніше інформаційне агентство Tasnim, пов’язане з Корпусом ісламської революційної гвардії Ірану, з посиланням на неназване військове джерело повідомило, що Іран відповість на будь-які удари США по своїй інфраструктурі, завдавши ударів по інфраструктурі та мостах в інших частинах регіону.