Міністерство охорони здоров’я Ірану повідомило, що під час останньої хвилі атак США на країну загинуло понад 50 осіб.
Речник міністерства Хоссейн Кермапур написав у соцмережі X, що в результаті атак США на Іран у період з 27 червня до ранку 22 липня загинули 53 особи, а 592 зазнали поранень.
За його словами, серед загиблих шестеро жінок та троє осіб віком до 18 років.
Керманпур додав, що 36 поранених досі перебувають у лікарнях.
Він не уточнив, чи включають ці цифри військовослужбовців, які загинули або були поранені під час атак, чи стосуються вони виключно цивільного населення.
Іран заявляє, що кількість загиблих внаслідок останніх атак США перевищує 50 людей
Міністерство охорони здоров’я Ірану повідомило, що під час останньої хвилі атак США на країну загинуло понад 50 осіб.
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