Трамп погрожує, що США будуть бити по мосту або електростанції за кожне атаковане в Ормузькій протоці судно

Президент США Дональд Трамп 22 липня пригрозив, що Вашингтон «бомбардуватиме та знищуватиме» міст або електростанцію в Ірані, зокрема в столиці, щоразу, коли Тегеран буде атакувати судно, що проходить через Ормузьку протоку.

«Відтепер, щоразу, коли Ісламська Республіка Іран стрілятиме по судну в Ормузькій протоці, будь то ракетою, безпілотником чи будь-яким іншим пристроєм чи зброєю, Сполучені Штати бомбардуватимуть та знищуватимуть один міст або електростанцію», – написав Трамп у дописі Truth Social.

Заява Трампа пролунала на тлі того, що судноплавство в Ормузькій протоці залишається порушеним на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході, коли Тегеран і Вашингтон обмінюються повітряними атаками.

Це не перший випадок, коли президент США посилює тиск на Тегеран через його втручання в транзит суден у важливому водному шляху. Білий дім неодноразово заявляв, що суттєві переговори між країнами щодо припинення конфлікту не можуть просуватися вперед, поки Іран загрожує судноплавству в протоці.



