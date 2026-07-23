Котирування нафти наближаються до 100 доларів на тлі продовження ескалації на Близькому Сході

Нафта марки Brent на світових біржах торгується вище за позначку 96 доларів за барель на тлі продовження протистояння між США та Іраном і спроб єменських хуситів перекрити ще один важливий канал постачання нафти – Баб-ель-Мандебську протоку, розташовану біля південного входу в Червоне море.

Після того, як транспортування нафти Ормузькою протокою ускладнилося через чергову ескалацію між Іраном і США, Саудівська Аравія змогла перенаправити частину трафіку в Червоне море і Баб-ель-Мандебську протоку. Але цього тижня три нафтові танкери із саудівською нафтою, призначеною для Китаю та Індії, змінили маршрут і попрямували до Суецького каналу замість узбережжя Ємену після попередження хуситів.

Зростання нафтових котирувань пов’язане з війною, що триває на Близькому Сході. Іран атакує нафтові танкери в Ормузькій протоці. США заявляють, що у відповідь на напади на цивільні судна завдають ударів по військовій інфраструктурі Ірану. Іран натомість намагається поцілити по військових об’єктах США в сусідніх країнах.