«Транзит cуден триває» – військові США твердять, що гарантують безпеку в Ормузі

Центральне командування США (CENTCOM) зранку 21 липня повідомило про завершення «чергового раунду ударів по Ірану». Вони вказують, що були атаковані «іранські військові командні центри, морські потужності, ракетні та безпілотні пускові майданчики, а також системи протиповітряної оборони, щоб послабити здатність Ірану продовжувати атакувати комерційні судна, що проходять через Ормузьку протоку».

«Транзит комерційних суден через життєво важливий міжнародний морський коридор триває. З початку травня сили CENTCOM допомогли забезпечити транзит приблизно 900 комерційних суден та 450 мільйонів барелів сирої нафти», – ідеться в повідомленні.

Американські військові додають, що «готові притягнути Іран до відповідальності за невиправдану агресію проти цивільних моряків, які прагнуть вільно та відкрито проходити протокою».

Станом на ранок 21 липня котирування нафти є дещо нижчими від максимумів у 90 доларів, досягнутих зранку 20 липня.

Раніше цього тижня видання The Washington Post писало, що .Сполучені Штати розглядають можливість розширити бойові дії проти Ірану. Плани масштабної операції, за даними джерел видання, обговорюються після того, як за останній тиждень від іранських ударів загинули четверо американських військових.