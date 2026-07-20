Котирування нафти зростали до понад 90 доларів через бойові дії між США та Іраном

Нафта марки Brent на світових біржах знову торгувалася вище за позначку 90 доларів за барель на тлі загострення протистояння США і Ірану.

На біржі ICE у Лондоні вранці 20 липня барель Brent із постачанням у вересні коштував 90,8 долара, це на 2,8% більше за рівень закриття попередніх торгів. Вище від позначки 90 доларів за барель нафта Brent торгувалася вперше з середини червня.

Станом на 11:00 за Києвом котирування дещо впали, але все одно сягають 89 доларів за барель.

Зростання нафтових котирувань пов’язане з війною, що триває на Близькому Сході. Іран атакує нафтові танкери в Ормузькій протоці. США заявляють, що у відповідь на напади на цивільні судна завдають ударів по військовій інфраструктурі Ірану. Іран натомість намагається поцілити по військових об’єктах США в сусідніх країнах.

Сполучені Штати розглядають можливість розширити бойові дії проти Ірану, повідомили джерела The Washington Post. Плани масштабної операції, за їхніми даними, обговорюються після того, як за останній тиждень від іранських ударів загинули четверо американських військових.