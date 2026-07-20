CША можуть провести масштабнішу операцію проти Ірану після загибелі своїх військових – WP

Сполучені Штати розглядають можливість розширити бойові дії проти Ірану, повідомили джерела The Washington Post. Плани масштабної операції, за їхніми даними, обговорюються після того, як за останній тиждень від іранських ударів загинули четверо американських військових.

«Пентагон планує масштабнішу війну», – заявило на умовах анонімності одне з джерел видання.

За словами співрозмовника The Washington Post, у американських військових на Близькому Сході закінчуються запаси ракет для систем ППО та далекобійних боєприпасів, а перекидання ресурсів ускладнене через збитки, завдані військовій інфраструктурі. Ефективно відбивати іранські удари в разі наземної операції, заявив він, США також не готові.

«У нас недостатньо засобів для безпечної підтримки операцій, і я не думаю, що Білий дім знає про це», – сказав він.

США дев’ятий день поспіль завдали ударів по території Ірану. У заяві Центрального командування США йдеться, що цілями були «командні центри, об’єкти ППО та берегового спостереження, морські об’єкти, місця запуску ракет та безпілотних літальних апаратів, а також комунікаційні мережі». Американські військові мають на меті ще більше знизити можливість Ірану атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці, заявили в CENTCOM.

Натомість іранська влада заявила про удари по американських базах у Кувейті, Корпус вартових ісламської революції стверджує, що були пошкоджені склади з боєприпасами, а також радари, зокрема для ЗРК Patriot.

17 липня під час іранського удару по авіабазі в Йорданії загинули двоє американських військовослужбовців. Там же, заявило американське командування, було виявлено тіло загиблого, особу якого поки що не встановлено. Ймовірно, пише The Washinghton Post, йдеться також про американського військового. Крім того, CENTCOM повідомив, що ще один військовослужбовець загинув 18 липня під час розмінування збитого іранського дрона.