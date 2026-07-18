В Ірані оприлюднили заяву Хаменеї. Він критикує США і обіцяє «незабутні уроки»

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у письмовій заяві, що приписується йому, розкритикував Вашингтон за те, що, за його словами, було неодноразовим порушенням зобов’язань, взятих за тимчасовою угодою про припинення вогню, і пообіцяв навчити США «незабутніх уроків».



«Тепер, коли американський ворог прагне розпалити війну та понести її найсерйозніші наслідки, він повинен знати, що дорога іранська нація та вісь опору мають незабутні уроки, які можуть запропонувати йому», – сказав він у заяві, озвученим державним телебаченням пізно ввечері 18 липня.



Він додав, що порушення США рамкової угоди «продемонстрували всім нікчемність підпису американського президента».



Американські війська протягом останніх семи ночей завдавали ударів по іранських прибережних районах та об’єктах інфраструктури після того, як Іран обстріляв судна, що проходили Ормузькою протокою, що, за словами Вашингтона, було порушенням умов меморандуму про взаєморозуміння (MOU), підписаного обома сторонами минулого місяця.



Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що атаки були спрямовані на послаблення здатності Тегерана атакувати кораблі в протоці.

Хаменеї, 56-річний син і наступник давнього лідера Ірану, не з’являвся на публіці з моменту вбивства його батька, Алі Хаменеї, в перший день американо-ізраїльських ударів 28 лютого. Повідомляється, що він отримав важкі поранення під час нападу, що викликає питання щодо його здоров’я та здатності виконувати свої обов’язки верховного лідера.

З 28 лютого не було відомих аудіо- чи відеозаписів Моджтаби Хаменеї. Його не бачили протягом шести днів церемоній та мітингів під час похоронних служб за його батьком на початку липня.



Експерти заявили, що його відсутність на похоронних службах завдала ще одного удару по легітимності Хаменеї та загострила питання про те, хто керує країною Близького Сходу з населенням близько 90 мільйонів людей. За словами влади, він не був присутній на похороні батька через проблеми безпеки.



Моджтаба Хаменеї був суперечливим вибором на посаду верховного лідера. Хоча його обрання символізувало наступність у воєнний час, це також розлютило прихильників уряду, які заявили, що спадкова система влади зраджує антимонархічні корені Ісламської революції 1979 року.



Незважаючи на його відсутність у суспільному житті, американські розвідувальні служби стверджують, що Моджтаба Хаменеї, ймовірно, все ще відіграє важливу роль у військовій стратегії та управлінні мирними переговорами зі США.



До публікації заяви Хаменеї високопоставлені іранські чиновники 18 липня заявили, що рамкова угода з Вашингтоном фактично «призупинена» після останніх авіаударів США.



Днем раніше іранський генерал-майор Мохсен Резаї пригрозив, що Тегеран готовий відновити «повномасштабні наступальні операції», якщо удари США по ньому триватимуть ще два-три дні.