МАГАТЕ перевіряє дані про влучання в ядерний об’єкт в Ірані в ході американських ударів

Міжнародне агентство ООН з атомної енергії заявило, що вивчає повідомлення про те, що запланована Іраном атомна електростанція Дарховін зазнала удару протягом ночі.

За даними МАГАТЕ, на момент останньої інспекції об’єкт все ще перебував на дуже ранній стадії будівництва та не містив ядерних матеріалів.

Раніше 19 липня Організація з атомної енергії Ірану звинуватила Сполучені Штати в ударі по об’єкту в провінції Хузестан, назвавши напад порушенням міжнародного права.

Вашингтон наразі прокоментував це звинувачення.





Дарховін – це цивільний ядерний енергетичний проєкт, будівництво якого Іран розпочав у 2022 році. На відміну від більш відомих об’єктів країни в Натанзі та Фордоу, пов’язаних зі збагаченням урану, Дарховін призначений для виробництва електроенергії після завершення будівництва.

Вранці 19 липня Центральне командування Сполучених Штатів (CENTCOM) звітувало про восьму поспіль хвилю нічних ударів по Ірану. Американські військові заявили, що атаки були спрямовані на військові об’єкти берегового спостереження та протиповітряної оборони, морські об’єкти та місця зберігання ракет і безпілотників.

CENTCOM також стверджує, що уразило сили Корпусу вартових ісламської революції, відповідальні за атаку на американських військових у Йорданії 17 липня.

18 липня іранські офіційні особи заявили, що Меморандум про взаєморозуміння, який мав надати сторонам 60 днів для підписання угоди про остаточне припинення війни, фактично «призупинено».