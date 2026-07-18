У Йорданії через ракетний удар Ірану загинули двоє військових США

Американські військові повідомили, що двоє військовослужбовців США загинули, а ще один вважається зниклим безвісти в Йорданії під час оборонних операцій проти іранських балістичних ракет.

Ще четверо зазнали поранення та були евакуйовані до йорданських лікарень, повідомило 18 липня Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х. Двоє з них вже виписалися з лікарні, а ще кілька, після обстеження на наявність незначних травм, повернулися до виконання службових обов’язків, додали в CENTCOM.

«17 липня двоє американських військовослужбовців у Йорданії загинули під час бойових дій, коли Центральне командування США... та сили партнерів відбивали атаки іранських балістичних ракет і безпілотників. Крім того, один військовослужбовець наразі вважається зниклим безвісти», – повідомило CENTCOM.

У заяві не вказано, в якій саме частині Йорданії стався напад.

Після цих смертей загальна кількість відомих загиблих серед американських військовослужбовців з початку американо-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого зросла до 15 осіб.



Ці військові загинули на тлі заяв іранських офіційних осіб про те, що тимчасова угода між Вашингтоном і Тегераном була призупинена після нещодавньої хвилі американських ударів по іранських об’єктах.

Командування Центрального командування США (CENTCOM) заявило, що удари були відповіддю на атаки Ірану на судна в Ормузькій протоці, яку Тегеран намагається контролювати, що, на думку Вашингтона, є порушенням меморандуму про взаєморозуміння (MOU), підписаного обома сторонами.

Тим часом у заяві, яку 18 липня приписують верховному лідеру Ірану Моджтабі Хаменеї, США піддаються різкій критиці за те, що, як стверджується, вони неодноразово порушували MOU.

Хаменеї не з’являвся на публіці з 28 лютого, коли його батько –попередній верховний лідер – загинув, а він сам отримав важкі поранення в результаті авіаударів США та Ізраїлю.

18 липня іранські офіційні особи заявили, що Меморандум про взаєморозуміння, який мав надати сторонам 60 днів для підписання угоди про остаточне припинення війни, фактично «призупинено».



«На жаль, американці своїми агресивними заходами порушили свої зобов’язання, передбачені Ісламабадською декларацією про наміри», – заявив заступник міністра закордонних справ Казем Гарібабаді в телеінтерв’ю.



