Трамп знову закликав додати Іран до законопроєкту Грема-Блюменталя про санкції проти Росії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову закликав американських законодавців додати до законопроєкту про санкції щодо Росії, співавтором якого був нещодавно померлий сенатор Ліндсі Грем, також санкції проти Ірану. Про це він написав у соцмережі Truth Social 19 липня.

«Це те, що хотів зробити Ліндсі, і так і мало статися», – заявив Трамп.

Він закликав республіканців додати до законопроєкту санкції проти Ірану, додавши, що це «важливо».

Днями, говорячи про законопроєкт, Трамп теж виступав за те, щоб додати до нього були санкції проти Ірану та проіранського ліванського угруповання «Хезболла» (визнане терористичним у США та Ізраїлі).





14 липня група сенаторів США з обох партій подала на розгляд «Закон про санкції проти Росії 2026 року», представивши оновлений пакет санкцій і мит, спрямований на обмеження фінансування РФ війни.

Республіканець Ліндсі Грем, який раптово помер 11 липня, разом із демократом Річардом Блюменталем розробив законопроєкт про санкції проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну. Він був також одним із найжорсткіших критиків Ірану в Конгресі США та прихильником військової операції проти Ірану, розпочатої Штатами й Ізраїлем наприкінці лютого. Він, втім, публічно не говорив про те, що хотів би поширити дію законопроєкту про санкції проти Росії на Іран.

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За день до смерті Грем заявляв, що законопроєкт погоджений із Білим домом, те ж саме підтвердили ще кілька сенаторів. Після смерті Грема нову редакцію законопроекту було опубліковано, повідомлялося, що її підтримали вже понад 60 сенаторів від обох партій.

Документ дещо м’якший у порівнянні з первісним варіантом – той передбачав 500-відсоткові мита для країн, які купують у Росії нафту і газ (тепер пропонуються мита в 100% проти п’яти провідних імпортерів, з низкою винятків), проте все одно передбачає жорсткі заходи щодо Росії.

Президент Дональд Трамп, як пише Axios, висловлював готовність підписати законопроєкт, хоча його прямо не підтримує. Раніше він говорив, що в документ могли б додати і санкції проти Ірану та його союзників, проте опублікована версія законопроєкту стосується лише Росії.