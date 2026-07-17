США продовжили удари по Ірану, у Тегерані сказали, що цілями були мости

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) оголосило, що в ніч на 17 липня американські військові завдали ударів по десятках іранських військових цілей, «включно з об'єктами берегового спостереження та протиповітряної оборони, військово-логістичною інфраструктурою та морськими об'єктами». У CENTCOM указали, що завдають ударів по Ірану шостий день поспіль.

«Сполучені Штати продовжують підривати військовий потенціал Ірану» – заявили в командуванні. Іран, наголошується в заяві, несе відповідальність за напади на комерційні судна в Ормузькій протоці.

Влада Ірану заявила, що американські військові завдали ударів по мостах, у тому числі по мосту на трасі, що зв’язує Бендер-Аббас і Шираз, повідомляє CNN. Іранські ЗМІ поширили фото цього пошкодженого мосту, яке журналісти CNN геолокували.

Міністерство енергетики Ірану оголосило, що внаслідок американського удару пошкоджено лінії електропередачі в Бендер-Аббас та сусідніх із ним населених пунктах.

За даними влади Ірану в результаті ударів загинули семеро людей, дев’ять поранені.

Іран, як стверджують іранські військові, натомість завдав ударів ракетами по американських військових об’єктах в Йорданії, Катарі та Кувейті. Іранський Корпус вартових ісламської революції також заявив про удар по базі Ат-Танф у Сирії, де знаходиться американський військовий контингент.

Крім того, заявила іранська влада, дрони атакували базу в Бахрейні, яку використовують США. Влада Катару заявила, що під час іранського удару постраждала дитина.

Президент США Дональд Трамп заявляв 14 липня, що американські військові завдадуть ударів по іранських електростанціях і мостах, якщо Тегеран не відновить переговори про угоду зі США.

США та Ізраїль стали завдавати ударів по Ірану наприкінці лютого. Іран атакував дронами й ракетами об’єкти в інших країнах Перської затоки, пов’язані, як заявляли в Тегерані, з американськими військовими, і заблокував Ормузьку протоку.

У червні США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачав припинення вогню на 60 днів та поновлення руху суден Ормузькою протокою. Але вже на початку липня активні бойові дії поновилися.