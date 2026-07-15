Військові США розпочали нову серію ударів по Ірану

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) опублікувало заяву, в якій оголосило про нову хвилю ударів по Ірану, лише через кілька годин після підтвердження того, що воно завершило нічні удари по військових об’єктах у цій країні.



«Ці удари мають на меті ще більше послабити військові можливості іранських сил, які вони використовували для нападів на комерційні судна в Ормузькій протоці», – йдеться у повідомленні CENTCOM у соцмережі X, де також зазначено, що удари було завдано 15 липня о 6:00 за східним часом.

Раніше CENTCOM повідомив про завершення чергової серії нічних ударів по іранських військових об’єктах поблизу Ормузької протоки та вздовж узбережжя Ірану, одночасно відновивши морську блокаду суден, що прямують до іранських портів або з них.

За даними CENTCOM, наразі на Близькому Сході діють понад 20 військових кораблів ВМС США та сотні військових літаків.

Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер заявив, що за останні сім днів Іран навмисно атакував сім комерційних суден у цьому регіоні, в результаті чого майже десяток членів цивільних екіпажів загинули, отримали поранення або зникли безвісти.

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що завдав ударів по військових об’єктах США в Бахрейні та Кувейті, зокрема по об’єктах, які використовує П’ятий флот США, тоді як збройні сили Йорданії 15 липня повідомили, що перехопили та збили три іранські ракети.