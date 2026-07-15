США заявили про завершення чергової серії ударів по іранських військових об’єктах

Центральне командування ЗС США (CENTCOM) повідомило, що завершило чергову серію нічних ударів по іранських військових об’єктах поблизу Ормузької протоки та вздовж узбережжя Ірану, одночасно відновивши морську блокаду суден, що прямують до іранських портів або з них, у той час як Тегеран заявив, що завдав ударів по американських військових об’єктах у Бахрейні та Кувейті.

«Винищувачі, безпілотники та військові кораблі США застосували високоточне озброєння проти іранських ракетних і безпілотних комплексів, військово-морських сил та систем берегової оборони протягом семигодинної операції, щоб ще більше послабити здатність Ірану загрожувати комерційному судноплавству та цивільним екіпажам», – йдеться у повідомленні у соцмережі X.

«Наразі на Близькому Сході діють понад 20 військових кораблів ВМС США та сотні військових літаків», – додало CENTCOM.

Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер також заявив, що за останні сім днів Іран навмисно атакував сім комерційних суден у цьому регіоні, в результаті чого майже десяток членів цивільних екіпажів загинули, отримали поранення або зникли безвісти.



Він зазначив, що іранські сили також запустили десятки ракет і безпілотників у бік сусідніх країн Перської затоки.

Тим часом президент США Дональд Трамп попередив, що якщо Тегеран не повернеться за стіл переговорів, Сполучені Штати можуть розширити свою кампанію, спрямовану проти іранської цивільної інфраструктури, зокрема електростанцій та мостів. У інтерв’ю телеканалу Fox News 14 липня Трамп заявив, що найближчими ночами США завдадуть по Ірану «дуже сильних» ударів. Трамп додав, що військові удари по Ірану триватимуть «доти, доки я не скажу, що цього достатньо».

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що завдав ударів по військових об’єктах США в Бахрейні та Кувейті, зокрема по об’єктах, які використовує П’ятий флот США, тоді як збройні сили Йорданії 15 липня повідомили, що перехопили та збили три іранські ракети.