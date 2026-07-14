Саудівська Аравія засудила удари Ірану по країнах Перської затоки

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії висловило «рішуче засудження» нападів Ірану на кілька арабських країн, поклавши на Тегеран відповідальність за «наслідки продовження цих жорстоких нападів».

У заяві від 14 липня Ер-Ріяд, зокрема, згадав про удари по низці прикордонних постів у Кувейті, морській буровій платформі, що належить компанії Kuwaiti Oil Company, та напади на Генеральне консульство Кувейту в іракському місті Басра.

Згадуючи про атаки Ірану на Йорданію, Бахрейн, Катар та два нафтових танкери Об’єднаних Арабських Еміратів під час проходу через Ормузьку протоку, уряд Саудівської Аравії розкритикував «постійну загрозу Ірану регіональній безпеці та стабільності».





«Королівство вважає Іран відповідальним за наслідки цих воєнних дій, що тривають», – йдеться в заяві.

Дипломатичне відомство вимагає від Ірану припинення ударів і висловлює солідарність із країнами, на які вони були спрямовані.

Раніше сьогодні ж іранські медіа заявили про вибухи на острові Кешм та в південно-західному місті Андимешк, не надавши додаткових подробиць.

Посилаючись на офіс губернатора провінції Хормозган, мовник Ісламської Республіки Іран заявив, що о 19:00 за місцевим часом 14 липня «локація» на острові Кешм зазнала атаки США.

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Державне мовлення також заявило, що в Андимешку було чути вибух, хоча згодом повідомило, що це були «контрольовані вибухи», а не ворожа атака.

Водночас увечері 14 липня Генеральний штаб Кувейту опублікував попередження про те, що над країною перехопили «ворожі повітряні цілі».

У своїй заяві кувейтські військові закликали громадян дотримуватися інструкцій безпеки, заявивши, що будь-які звуки вибухів, які вони можуть почути, є результатом роботи протиповітряної оборони.

Раніше 14 липня американські військові заявили, що завдали нової хвилі авіаударів по цілях в Ірані, щоб допомогти забезпечити безпеку Ормузької протоки, лише через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп заявив про відновлення блокади ключового водного шляху.