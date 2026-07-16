Трамп заявляє, що Іран звільнив незаконно затриману американку

Президент США Дональд Трамп 15 липня заявив, що Іран дозволив громадянці США, яку, за словами Вашингтона, незаконно утримували з 2004 року, покинути країну, назвавши цей крок «жестом доброї волі» з боку Тегерана.



«Іран дозволив громадянці США, яку незаконно затримали у грудні 2024 року... покинути країну. Зараз вона безпечно перебуває за межами Ірану та перебуває у хорошому стані», – написав Трамп у дописі на Truth Social, не називаючи жінку.



«Сполучені Штати Америки цінують цей жест доброї волі з боку Ірану!» – додав він.



Державний департамент не надав додаткових подробиць про особу жінки чи обставини її звільнення, яке відбувається на тлі посилення США авіаударів по Ірану в їхній майже п’ятимісячній війні.



Тегеран не підтвердив звільнення.



23 червня державний секретар Марко Рубіо заявив, що США продовжуватимуть надавати пріоритет звільненню американців, незаконно затриманих за кордоном, але відмовився обговорювати окремі справи.



«Ми завжди будемо надавати пріоритет американцям, яких несправедливо утримують під вартою в будь-якій точці світу», – сказав Рубіо. «Я не хочу обговорювати жодних конкретних справ; це їх ускладнює».



Державний департамент вважає, що в Ірані затримано шістьох американців.



Серед тих, кого він визначив як незаконно затриманих, – ірано-американський журналіст Реза Валізаде, колишній журналіст перськомовної служби Радіо Свобода – Radio Farda, та Камран Хекматі, ірано-американський чоловік з Нью-Йорка, яких утримують у сумнозвісній тегеранській в'язниці Евін.



Заява Трампа пролунала на тлі загострення напруженості між Вашингтоном і Тегераном після нещодавнього конфлікту між двома країнами.



Іран раніше затримував осіб з подвійним громадянством та іноземних громадян за звинуваченнями, пов’язаними з безпекою, які, на думку Сполучених Штатів та правозахисних груп, є політично мотивованими. Вони звинувачують Тегеран у затриманні іноземних громадян для використання як козиря в дипломатичних переговорах.