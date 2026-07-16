Військові США звітують про нові удари по Ірану. Білий дім каже, що Тегеран все ще хоче переговорів

Американські військові 16 липня заявили, що завдали нової хвилі авіаударів по іранських цілях, попри ознаки можливого кроку до зниження напруги після звільнення Тегераном з-під варти громадянки Сполучених Штатів.

«Сьогодні о 14:00 за східним часом американські війська почали завдавати нової хвилі ударів по Ірану п’яту ніч поспіль, щоб ще більше послабити іранський військовий потенціал», – йдеться в заяві Центрального командування США (CENTCOM).

Іранські медіа повідомили про удари навколо острова Кешм у Перській затоці поблизу Ормузької протоки – центральної точки конфлікту останніх тижнів.





Повідомлення з країн Перської затоки свідчать, що Тегеран розпочав власні атаки на цілі по всьому регіону, а Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що завдав удару по авіабазі США в Йорданії балістичними ракетами. Перед цим КВІР звинуватив Штати в ударі поблизу дитячої онкологічної лікарні в Ірані.

Агентство Reuters раніше повідомляло про вибухи в Дубаї, хоча урядовий медіа-офіс емірату заперечив ці твердження.

Водночас, попри побоювання, що Вашингтон і Тегеран перебувають на межі повернення до повномасштабної війни, речниця Білого дому Каролін Лівітт 16 липня заявила, що Іран продовжує переговори:

«Іран цілком продовжує говорити зі Сполученими Штатами й висловлює бажання укласти угоду з нами, тому що вони зазнають спустошливих ударів від американських військових».

Левітт наголосила, що причиною американських ударів є порушення Іраном раніше укладеного зі США меморандуму про взаєморозуміння.

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«Зокрема, в підписаному ними меморандумі про взаєморозуміння вони не повинні були стріляти по комерційних суднах, що рухалися через Ормузьку протоку, і, на жаль, вони прийняли трагічне рішення це зробити», – стверджує речниця.

Раніше командувач CENTCOM адмірал Бред Купер заявив, що за останні сім днів Іран навмисно атакував сім комерційних суден у цьому регіоні, в результаті чого майже десяток членів цивільних екіпажів загинули, отримали поранення або зникли безвісти.

13 липня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть взяти під контроль Ормузьку протоку, яка в мирний час обробляє близько однієї п'ятої світового транзиту енергії та стала одним з головних полів битви конфлікту.

Корпус вартових Ісламської революції Ірану натомість стверджує, заявив, що єдиний спосіб відновити регулярне судноплавство через протоку – це припинити військове втручання США у водний шлях.