У центрі Дубая пролунали вибухи – Reuters

У центрі міста Дубая в Об’єднаних Арабських Еміратах 16 липня пролунали вибухи, повідомляє агенція Reuters із посиланням на очевидців. Подробиці події наразі не повідомлялися, але впродовж останнього тижня Іран неодноразово завдавав ударів по регіональних сусідах, яких вважає союзниками США.

Раніше цього тижня міністерство закордонних справ Саудівської Аравії висловило «рішуче засудження» нападів Ірану на кілька арабських країн, поклавши на Тегеран відповідальність за «наслідки продовження цих жорстоких нападів».

У заяві від 14 липня Ер-Ріяд, зокрема, згадав про удари по низці прикордонних постів у Кувейті, морській буровій платформі, що належить компанії Kuwaiti Oil Company, та напади на Генеральне консульство Кувейту в іракському місті Басра.

Згадуючи про атаки Ірану на Йорданію, Бахрейн, Катар та два нафтових танкери Об’єднаних Арабських Еміратів під час проходу через Ормузьку протоку, уряд Саудівської Аравії розкритикував «постійну загрозу Ірану регіональній безпеці та стабільності».

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) опублікувало заяву, в якій оголосило про нову хвилю ударів по Ірану, лише через кілька годин після підтвердження того, що воно завершило нічні удари по військових об’єктах у цій країні.



«Ці удари мають на меті ще більше послабити військові можливості іранських сил, які вони використовували для нападів на комерційні судна в Ормузькій протоці», – йдеться у повідомленні CENTCOM у соцмережі X, де також зазначено, що удари було завдано 15 липня о 6:00 за східним часом.

Перед тим іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що завдав ударів по військових об’єктах США в Бахрейні та Кувейті, зокрема по об’єктах, які використовує П’ятий флот США, тоді як збройні сили Йорданії 15 липня повідомили, що перехопили та збили три іранські ракети.