Трамп заявив, що США знову завдадуть удару по Ірану, і попередив: «ми ще не закінчили»

Президент США Дональд Трамп 21 липня заявив, що Сполучені Штати ще не закінчили з Іраном, і попередив, що американські збройні сили можуть незабаром завдати удару по глибоко заритому ядерному об’єкту поблизу Натанза, відомому як Кух-е-Коланг.



«Ми дуже скоро і дуже сильно завдамо удару по цій місцевості», – сказав Трамп, додавши, що зазвичай він не розкриває цілі заздалегідь, але «вони нічого не можуть з цим вдіяти».



Кух-е-Коланг, також відомий як «Гора Кірка», – це глибоко заритий ядерний об’єкт поблизу Натанза, який, за даними західних розвідувальних служб, Іран, ймовірно, розвиває для проведення незадекларованих операцій зі збагачення урану.

Експерти зазначають, що цей об’єкт може бути поза зоною досяжності деяких видів звичайної зброї, зокрема найпотужніших бомб для знищення бункерів, що є в арсеналі США.