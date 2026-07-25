Саудівська Аравія та єменські хусити обмінюються ударами

Коаліція під проводом Саудівської Аравії завдала 24 липня ударів по військових об’єктах проіранського угруповання хуситів («Ансар Алла») у провінції Ходейда на заході Ємену, повідомляє Reuters. Саудівська сторона стверджує, що ці об’єкти використовувалися для загроз комерційному судноплавству.

Пов’язаний із хуситами телеканал «Аль-Масіра» повідомив, що ударів зазнали об’єкти державної телекомунікаційної корпорації у місті Ходейда та острові Камаран у Червоному морі.

Представник саудівської коаліції Туркі аль-Малькі заявив, що порт Ходейди не був метою атаки і що єменські порти Ходейда, Рас-Іса та Саліф залишаються відкритими для комерційних суден. Коаліція пообіцяла «безкомпромісну» відповідь у разі продовження атак хуситів.

Нове загострення послідувало за атакою хуситів на саудівський аеропорт 13 липня та оголошенням ними морської блокади Саудівської Аравії. Хусити відкривали вогонь по саудівському судну у Червоному морі.

Вранці 25 липня хусіти повідомили про удар у відповідь по об’єктах у Саудівській Аравії. Підконтрольні хуситам телеграм-канали повідомили про ракетні удари по місту Джизан – порту на Червоному морі. Також повідомлялося про удари по об'єктах нафтової інфраструктури. В Ер-Ріяді це поки що не підтверджували і не заперечували.

Доступ до Червоного моря став критично важливим для економіки Саудівської Аравії у зв’язку з порушенням руху через Ормузьку протоку через конфлікт між Іраном і США. Хусити, які контролюють західні райони Ємену, заявили про «блокаду» Червоного моря для саудівських суден у понеділок.

Коаліція під керівництвом Ер-Ріяда з 2015 року брала участь у війні проти хуситів, які захопили столицю Ємену Сану і повалили міжнародно визнаний уряд. У 2022 році було укладено перемир’я, яке до останнього часу було чинним.