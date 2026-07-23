Уперше з травня ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель

Ціна на нафту марки Brent вперше за два місяці перевищила 100 доларів за барель, оскільки поновлення бойових дій між Іраном і США посилило побоювання щодо тривалих перебоїв у постачанні.



Ціна еталонної нафти досягла 100,36 долара, що майже на 7 відсотків вище за рівень попередньої сесії, після того як у середині червня було порушено режим припинення вогню та відновилися зіткнення в районі Ормузької протоки – життєво важливого маршруту для світових поставок нафти, який фактично залишається закритим.



США провели 12-ту поспіль нічну серію ударів по іранських військових об’єктах, тоді як Тегеран продовжував атакувати союзників та об’єкти США в усьому регіоні.



Ціни, які знизилися до рівня близько 70 доларів після переговорів про перемир’я в червні, зросли ще більше після того, як підтримувані Іраном хусити заявили, що атакували два саудівські нафтові танкери в Червоному морі, що викликало нові побоювання щодо безпеки на морі та постачання енергоносіїв.







