Трамп погрожує «серйозним військовим покаранням» Ірану та хуситам після нападів на танкери в Червоному морі

Президент США Дональд Трамп пригрозив завдати удару по Ірану та підтримуваним ним повстанцях-хуситах у Ємені через кілька годин після того, як ця угруповання атакувало два саудівські нафтові танкери в Червоному морі.

Трамп заявив, що Іран буде нести відповідальність за будь-які майбутні атаки хуситів.

«Якщо вони зроблять це знову, США покладуть відповідальність на Іран, оскільки хусити є сурогатом та/або маріонетками Ірану, і на Іран, і, звичайно ж, на хуситів буде накладено серйозні військові санкції», – написав він в Truth Social 23 липня.

Раніше того ж дня хусити заявили, що їхні удари по суднах були частиною морської блокади Саудівської Аравії, про яку угруповання оголосило 20 липня.

У той час як лідери США та Європи закликали хуситів утриматися від подальших військових дій, ці атаки посилили побоювання щодо чергових перебоїв у світових поставках нафти. Поки Іран продовжує загрожувати судноплавству через Ормузьку протоку, атаки хуситів у Червоному морі створюють ризик перебоїв у судноплавстві через протоку Баб-аль-Мандаб.

«Рік тому Сполучені Штати Америки завдали потужного удару по хуситах за їхнє втручання у комерційну та торговельну діяльність шляхом обстрілу суден. З того часу, а також під час нашого конфлікту з Іраном, вони діяли дуже відповідально», – заявив Трамп.

Окремо Центральне командування США повідомило, що його сили завершили 12-ту поспіль ніч ударів по іранських цілях, оскільки Вашингтон прагне забезпечити свободу судноплавства через Ормузьку протоку.