МЗС Ірану звинуватило Україну в ударі по торговому судну в Каспійському морі

Іран звинуватив Україну в ударі по торговому судну в Каспійському морі, йдеться у заяві речника іранського Міністерства закордонних справ (МЗС) Есмаїла Багаї.

За словами Багаї, на борту судна стався вибух, який начебто призвів до загибелі одного члена екіпажу та поранення ще одного. Тегеран назвав інцидент «актом агресії» та заявив, що «залишає за собою право захищати свої національні інтереси й безпеку». Також в іранському зовнішньополітичному відомстві звинуватили Україну в спробі «розширити масштаби війни».

У МЗС Ірану пообіцяли захищати свої кораблі від українських дронів, заявивши, що «ніколи втручалися у війну між Росією та Україною».

У відомстві заявили, що розцінюють подію як порушення міжнародного права та звернулися до ООН і міжнародної спільноти із закликом відреагувати.

Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.

Українська влада наразі не коментувала звинувачення Тегерана щодо атаки саме на іранське комерційне судно. Водночас Київ раніше наголошував, що «завдає ударів виключно по військових об’єктах та логістичних маршрутах, які сприяють російській агресії проти України».

Заява Ірану пролунала після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив про «успішні далекобійні удари» українських сил по цілях у Каспійському морі.

«Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель», – написав глава української держави у соцмережах.



