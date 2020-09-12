Іран засуджує угоду Бахрейну про нормалізацію відносин із Ізраїлем

Іран 12 вересня засудив рішення Бахрейну встановити повні дипломатичні відносини з Ізраїлем.

«Це ганебне і огидне рішення, яке увійде в історію як скандальний акт», – йдеться в заяві міністерства закордонних справ Ірану.

Міністерство звинуватило Бахрейн в тому, що він «приніс в жертву» багатостраждальних палестинців заради передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа.

«Палестинський народ та ісламський світ ніколи не допустять нормалізації відносин з Ізраїлем», – заявили в міністерстві.

11 вересня Бахрейн пішов на нормалізацію відносин із Ізраїлем за посередництва США. Президент США Дональд Трамп назвав цю домовленість про встановлення повних дипломатичних відносин «іще одним історичним проривом».

Таким чином, Бахрейн став другою за останні 30 днів арабською країною, яка погодилася нормалізувати відносини з Ізраїлем, після Об’єднаних Арабських Еміратів, які пішли на такий крок минулого місяця.

Ці дві арабські країни мають остаточно оформити свої нові відносини з Ізраїлем на урочистій церемонії в Білому домі в Вашингтоні у США 15 вересня.