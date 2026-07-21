Катар: Іран має відшкодувати збитки від нещодавніх атак

Уряд Катару надіслав листи до Організації Об’єднаних Націй та Ради Безпеки, в яких засуджує нещодавні атаки Ірану на його територію.

У листах йдеться про повідомлення про напад Ірану на катарський танкер Al Rekayyat в Ормузькій протоці 7 липня та його ракетний удар по Катару 12 липня. Доха звинувачує Іран у порушенні міжнародного права та вимагає від Тегерана компенсувати всі збитки, завдані цими атаками.

Два листи були надіслані 20 липня Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та Зенону Муконо Нгаї, який у липні обійняв посаду президента Ради Безпеки.

Катар назвав атаки Ірану по його території «відвертою агресією», яка, за словами Дохи, є «небезпечною та неприйнятною» ескалацією, яка «безпосередньо» загрожує безпеці та стабільності країни, а також регіональному та міжнародному миру та безпеці.



Катар заявив, що вважає Іран повністю відповідальним за наслідки цих дій, додавши, що Тегеран юридично зобов’язаний компенсувати всі збитки, завдані цими атаками.

У листах наголошується на праві Катару на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, додаючи, що країна без вагань вживатиме всіх необхідних заходів для збереження свого суверенітету, захисту своїх громадян та резидентів, а також захисту своєї територіальної цілісності.