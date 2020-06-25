США офіційно попросили Раду безпеки ООН зберегти ембарго на зброю щодо Ірану

США офіційно попросили Раду Безпеки ООН продовжити ембарго на озброєння стосовно Ірану і після жовтня поточного року. Відповідно до міжнародної ядерної угоди 2015 року, чинні протягом 13 років обмеження на торгівлю зброєю з Іраном закінчуються восени.

Постійна представниця США при ООН Келлі Крафт і спецпредставник США по Ірану Брайан Хук «практично ознайомили» Раду безпеки ООН із запропонованою резолюцією про продовження ембарго, йдеться у повідомленні Держдепартаменту США від 24 червня.

В інтерв’ю Reuters Хук поскаржився, що Росія та Китай блокують продовження заборони, заявивши, що вони ризикують бути ізольованими в ООН та в міжнародному співтоваристві.

«Минулого тижня Росія і Китай зазнали ізоляції в МАГАТЕ, а тепер це станеться і в Раді безпеки, якщо вони продовжать рухатися в напрямку антиутопії», – сказав Хук.

П’ятирічна заборона продажу звичайних озброєнь Ірану була встановлена у поєднанні з ядерною угодою 2015 року щодо обмеження ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій. Якщо продовжити ембарго не вдасться, Вашингтон погрожує домогтися відновлення всіх санкцій ООН щодо Ірану в рамках процесу, передбаченого ядерною угодою, хоча США вийшли з неї у травні 2018 року. Іран періодично порушує обмеження, встановлені в угоді, і каже, що може відмовитися від своїх дій, якщо інші учасники угоди – Великобританія, Франція, Німеччина, Китай та Росія – посилять економічні стимули для Тегерана.