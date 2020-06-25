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25 червня 2020, Київ 10:21
Новини | Міжнародні

США офіційно попросили Раду безпеки ООН зберегти ембарго на зброю щодо Ірану

Спецпредставник США по Ірану Брайан Хук

США офіційно попросили Раду Безпеки ООН продовжити ембарго на озброєння стосовно Ірану і після жовтня поточного року. Відповідно до міжнародної ядерної угоди 2015 року, чинні протягом 13 років обмеження на торгівлю зброєю з Іраном закінчуються восени.

Постійна представниця США при ООН Келлі Крафт і спецпредставник США по Ірану Брайан Хук «практично ознайомили» Раду безпеки ООН із запропонованою резолюцією про продовження ембарго, йдеться у повідомленні Держдепартаменту США від 24 червня.

В інтерв’ю Reuters Хук поскаржився, що Росія та Китай блокують продовження заборони, заявивши, що вони ризикують бути ізольованими в ООН та в міжнародному співтоваристві.

«Минулого тижня Росія і Китай зазнали ізоляції в МАГАТЕ, а тепер це станеться і в Раді безпеки, якщо вони продовжать рухатися в напрямку антиутопії», – сказав Хук.

П’ятирічна заборона продажу звичайних озброєнь Ірану була встановлена у поєднанні з ядерною угодою 2015 року щодо обмеження ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій. Якщо продовжити ембарго не вдасться, Вашингтон погрожує домогтися відновлення всіх санкцій ООН щодо Ірану в рамках процесу, передбаченого ядерною угодою, хоча США вийшли з неї у травні 2018 року. Іран періодично порушує обмеження, встановлені в угоді, і каже, що може відмовитися від своїх дій, якщо інші учасники угоди – Великобританія, Франція, Німеччина, Китай та Росія – посилять економічні стимули для Тегерана.

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