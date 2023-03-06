Лідер Ірану: отруєння школярок не можна вибачити

Отруєння іранських школярок є злочином, який неможливо вибачити, заявив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, закликавши покарати винних.

Раніше міністр внутрішніх справ країни Ахмад Вахіді визнав, що від імовірного отруєння постраждали учениці щонайменше 52 іранських шкіл. Він заявив, що під час розслідування виявлені «підозрілі зразки».

За повідомленнями місцевих засобів інформації, число шкіл, у яких є потерпілі, перевищує 60. Більшість із них – школи для дівчаток і лише одна – для хлопчиків. Першими про симптоми отруєння повідомили школярки в Кумі: в листопаді 18 із них госпіталізували. Відтоді такі випадки фіксувалися в 25 з 31 іранської провінції – постраждала понад тисяча школярок, а також батьки і вчителі.

Діти скаржилися на головний біль, серцебиття, нудоту та млявість. Дівчата, обстежені журналістами, сказали, що відчувають запах гнилих мандаринів, гнилих яєць, чистячих засобів або сильних парфумів.

У державних іранських ЗМІ пишуть, що до ймовірних отруєнь можуть бути причетними групи вигнанців, інші країни, релігійні групи, що виступають проти освіти дівчат, або це лише випадки «масової істерії».

Вахіді також висловив останню версію раніше: минулого тижня він заявив, що 90% випадків були викликані «стресом та нервуванням через новини».