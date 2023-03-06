У Ірані затримали журналіста, який висвітлював невідому хворобу серед студенток на тлі протестів

У Ірані на тлі громадського невдоволення через хвилю незрозумілого захворювання, які вражають студенток в Ірані, стало відомо про затримання журналіста, який активно висвітлював її в одному в епіцентрів центральному місті Кум. Про це повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

Як повідомив колега журналіста сайту Qom News Алі Портбатабаї, він зателефонував члену сім’ї ввечері 5 березня, щоб повідомити, що його затримали, але зв’язок перервався, перш ніж він зміг надати подробиці.

Репортер Sharq Мілад Алаві сказав, що Портбатабаї «анонсував свій арешт, зателефонувавши своїй сестрі близько 20:00».

Іранська влада часто заарештовує та тримає під вартою громадян без негайного надання інформації їхнім родинам чи знайомим протягом кількох днів або навіть тижнів.

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Твіттер-акаунт Портбатабаї замовк після ймовірного затримання.

Кілька місцевих інформаційних агентств повідомили, що незрозуміло, який саме орган затримав Портбатабаї, чому це сталося і куди його доставили.

Суспільне невдоволення призвело до протестів нещодавно на тлі того, як зросла кількість шкіл для дівчаток, які постраждали від масових захворювань, а критики уряду поставили під сумнів дії влади.

Цього місяця президент Ірану Ебрагім Раїсі наказав провести розслідування на тлі звинувачень, що спалахи стали помстою студенткам і жінкам, які очолили антиурядові протести через смерть 22-річної Махси Аміні минулого року.

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Вперше про ймовірне масове захворювання стало відомо в Кумі в листопаді, коли 18 школярок були доставлені в лікарню після скарг на симптоми, які включали нудоту, головний біль, кашель, утруднене дихання, серцебиття, а також оніміння та біль у руках або ногах.

Асоціація викладачів і дослідників семінарії Кум, яка має зв’язки з реформістами, нещодавно попередила, що очевидні напади на студентів «лише посилять накопичене невдоволення суспільства урядом», спричинене безробіттям, неефективністю уряду та «кризою легітимності системи».

Після повідомлення про затримання Портбатабаї іранський медіа-активіст Ехсан Бодагі пожартував: «нарешті одну особу було заарештовано за отруєння студенток; Сейеда Аліпура Табатаба – одного з адміністраторів сайту Qom News, якого найбільше читають заради новин про отруєння та розслідування їх причин протягом останніх трьох місяців».

Повідомляється, що студентки захворіли в десятках міст принаймні в 17 іранських провінціях цими вихідними. За деякими припущеннями, їхній стан спричинили атаки з використанням шкідливого газу, які збіглися з придушенням безпрецедентних протестів через смерть молодої жінки у вересні.

Офіційні особи не змогли точно визначити причину цих захворювань.