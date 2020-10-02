Протестувальники в Ірані вимагають від влади підтримати Азербайджан у протистоянні з Вірменією

В кількох іранських містах почалися акці протесту, учасники яких вимагають від влади підтримати Азербайджан у конфлікті з Вірменією через спірний регіон Нагірний Карабах.

Люди вийшли на вулиці в Тегерані та низці інших міст, в тому числі Табрізі на північному заході країни.

Етнічні азербайджанці складають велику частку іранського населення.

За повідомленнями, співробітники силових служб застосували сльозогінний газ, щоб розігнати мітингарів. Також відомо про сутички між учасниками протесту та поліцією.

Новинна агенція Human Rights Activists заявляє про затримання щонайменше 38 людей.

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1 жовтня чотири представника Верховного лідера Ірану Аятолли Алі Хаменеї у чотирьох провінціях, де переважає азербайджанське населення, оприлюднили спільну заяву на підтримку Баку. Представники духовного лідера Ірану в провінціях Східний та Західний Азербайджан, Ардебіл та Занджан заявили, що «не мають сумніву» в тому, що спірний регіон Нагірний Карабах належить Азербайджану.

Влада Ірану, яий межує з обома ворогуючими країнами, закликала до негайного припинення насильства та початку діалогу. Тегеран висловив готовність виступати посередником.

Активна фаза давнього конфлікту між Азербайджаном і Вірменією розпочалася 27 вересня. За кілька днів загинули, за різними даними, десятки або сотні людей. Сторони заявляють про втрати серед цивільних і звинувачують одна одну у застосуванні важких видів озброєння і найманців.

У 1988 році в Нагірному Карабасі (тоді – Нагірно-Карабаська автономна область Азербайджанської РСР) відбулися мітинги місцевого вірменського населення, яке прагнуло приєднання до тодішньої Вірменської РСР. Баку не погодився з цим.

У 1992–1994 роках сторони вели масштабні бойові дії. В цей час Азербайджан втратив контроль над територією Карабаху і прилеглих до нього районів, всього близько 20% території країни. Тоді регіон залишили майже всі азербайджанці і десятки тисяч біженців інших національностей.