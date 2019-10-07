Іран пояснив причини затримання російської журналістки

Затримання в Ірані російської журналістки Юлії Юзік пов'язане з проблемами з візою, а не з підозрами у шпигунстві. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на офіційного представника іранського уряду Алі Рабії.

За його словами, іранська влада продовжує вивчати питання. Матір Юзік у розмові з «Новою газетою» сказала, що їй про проблеми дочки з візою невідомо. У попередніх повідомленнях ішлося, що Юзік звинувачують у співпраці зі спецслужбами Ізраїлю і збираються судити.

Журналістка приїхала до Ірану на запрошення. Уже в аеропорту у неї відібрали паспорт, сказавши, що повернуть його на вильоті з країни. 3 жовтня, виламавши двері в її номер, журналістку затримали співробітники Корпусу вартових ісламської революції.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що через затримання журналістки до МЗС був викликаний посол Ірану в Росії.

Юзік – авторка книжок «Наречені Аллаха», про жінок-терористок, і «Бесланський щоденник» – про трагедію в Беслані. У цьому місті в російському регіоні Північна Осетія у вересні 2004 року під час звільнення заручників у школі загинули 334 людини, переважно діти.