Іран відпустить російську журналістку Юзік – речник МЗС

Влада Ірану відпустить затриману раніше в Тегерані російську журналістку Юлію Юзік, повідомляють російські інформагенції з посиланням на речника МЗС Ірану Аббаса Мусаві.

За даними іранської влади, журналістка була затримана «для пояснень». У перших повідомленнях про інцидент ішлося, що Юзік звинувачують у співпраці зі спецслужбами Ізраїлю і збираються судити.

Журналістка приїхала до Ірану на запрошення. Уже в аеропорту у неї відібрали паспорт, сказавши, що повернуть його на вильоті з країни. 3 жовтня, виламавши двері в її номер, журналістку затримали співробітники Корпусу вартових ісламської революції.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що через затримання журналістки до МЗС був викликаний посол Ірану в Росії.

Юзік – авторка книжок «Наречені Аллаха», про жінок-терористок, і «Бесланський щоденник» – про трагедію в Беслані. У цьому місті в російському регіоні Північна Осетія у вересні 2004 року під час звільнення заручників у школі загинули 334 людини, переважно діти.