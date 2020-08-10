Пов’язані з COVID-19 обмеження залишаться чинними до січня 2021 року – президент Ірану

Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що обмежувальні заходи, запроваджені в країні через пандемію коронавірусної інфекції, залишаться чинними щонайменше до кінця січня 2021 року. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Роугані 9 серпня.

«Ми повинні знайти середній шлях між нормальністю та дотриманням противірусних обмежень», – сказав іранський президент.

Іран упродовж останніх двох місяців послаблює обмеження, внаслідок чого багато іранців приділяють менше уваги заходам безпеки. Останнім часом спостерігається сплеск кількості хворих, а число летальних випадків складає приблизно 200 на день.

Кількість хворих на COVID-19 у світі наближається до 20 мільйонів, із них понад 730 тисяч померли.