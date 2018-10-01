Іран здійснив ракетний удар по території Сирії – ЗМІ

Іранські державні засоби інформації повідомляють, що іранські військові випустили кілька балістичних ракет по бойовиках у Сирії, яких Тегеран звинувачує в нападі на військовий парад у місті Ахваз 22 вересня.

Іранське інформаційне агентство «Фарс» 1 жовтня повідомило, що кілька бойовиків були вбиті внаслідок ракетного обстрілу їхнього табору в регіоні Абу-Камаль на сході Сирії.

Офіційний веб-сайт Корпусу вартових ісламської революції 1 жовтня заявив, що метою ракетної атаки була «штаб-квартира тих, хто відповідає за терористичні злочини в Ахвазі».

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Іран звинувачує ірано-арабських сепаратистів у нападі в місті Ахваз, жертвами якого стали щонайменше 24 людини, ще понад 60 були поранені. Крім сепаратистів, яких звинувачує Тегеран, бойовики угруповання «Ісламська держава» також взяли на себе відповідальність за напад на військовий парад.