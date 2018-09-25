Пентагон відкидає звинувачення Ірану в причетності до нападу на військовий парад

Міністр оборони США Джим Меттіс відкинув звинувачення іранської влади в тому, що Сполучені Штати нібито стоять за нападом на військовий парад на південному заході Ірану, назвавши їх «абсурдними».

Розмовляючи з журналістами в Пентагоні 24 вересня, Меттіс нагадав, що адміністрація президента США Дональда Трампа засудила атаку в місті Ахваз, що сталася 22 вересня, і зробила це того ж дня.

«Абсурдно припускати, що ми можемо мати якийсь стосунок до цього. Вони (іранська влада – ред.) вже звинуватили три країни і, здається, одне терористичне угруповання. Подивимось, наскільки довгим буде перелік. Але було б добре, якби вони знали, про що говорять, перш ніж говорити», – зазначив урядовець.

Меттіс зауважив, що обіцянки помсти від Ірану його не бентежать.

«Ми чітко дали зрозуміти, що їм не слід висувати нам такі претензії, і я сподіваюсь, що більш холодні та мудрі голови візьмуть гору», – додав він.

Схожу позицію висловлює і державний секретар США Майк Помпео.

«Коли у вас вдома стається щось, що загрожує безпеці, звинувачувати інших – величезна помилка», – заявив він в інтерв’ю Fox News.

Читайте також: «В Ірані вшанували жертв нападу на військовий парад​»

Верховний керівник Ірану аятола Алі Хаменеї заявив 22 вересня, що напад пов’язаний зі США та їхніми союзниками в регіоні, яких він назвав «маріонетками», але ніяких підтверджень такої думки не надав.

Напад був здійснений 22 вересня під час військового параду в Ахвазі. На цей час говорять про 25 загиблих і 60 поранених. За повідомленнями іранських офіційних і напівофіційних засобів інформації, чотири нападники у військових одностроях відкрили вогонь по трибуні з посадовцями, які приймали щорічний парад із нагоди річниці початку війни з Іраком 1980–88 років.

Серед жертв багато цивільних, серед того й жінок і дітей, які прийшли подивитися на парад, а також принаймні вісім членів Корпусу вартових Ісламської революції. На місці нападу, за словами військових, були вбиті троє нападників, іще один, поранений, помер у шпиталі.

Відповідальність за напад узяли на себе відразу два угруповання – «Ісламська держава», а також місцевий «Національний опір Ахваза», який заявляє, що захищає арабську меншину у провінції Хузестан. Ця провінція багата на нафту, і раніше арабські сепаратисти вже нападали в ній на нафтопроводи. Обидва угруповання – сунітські, тоді як в Ірані державною релігією є шиїтська течія ісламу.

Міністр розвідки Ірану Махмуд Алаві повідомляв, що у зв’язку з нападом була арештована широка мережа підозрюваних.

Президент Ірану Хасан Роугані та інші чільні іранські діячі звинуватили в нападі арабських сепаратистів. США, Ізраїль і арабські країни регіону Перської затоки вони звинуватили в підтримці «терористів».

Читайте також: «У світі засудили напад на військовий парад в Ірані​»

У Тегерані викликали до МЗС послів Великої Британії, Нідерландів і Данії, яким висловили звинувачення в тому, що їхні країни дають притулок іранським опозиційним групам.

«Неприйнятно, що ці групи не залічують до терористичних організацій у Європейському союзі, доки вони не вчинили терактів у Європі», – заявив речник МЗС Ірану Баграм Гасемі. Кілька опозиційних іранських угруповань легально діють у Західній Європі і деінде у світі, виступаючи з протестами проти ісламського режиму Ірану.

У США речниця Державного департаменту Гедер Науерт заявила ввечері 22 вересня: «Сполучені Штати засуджують усі акти тероризму і втрату невинних життів».

В Об’єднаних Арабських Еміратах назвали звинувачення Ірану безпідставними.

Напади на військових досі ставалися в Ірані вкрай рідко.