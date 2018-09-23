У світі засудили напад на військовий парад в Ірані, внаслідок якого загинули, за останніми даними, 25 людей.

Зокрема, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив 22 вересня, що ООН засуджує напад у місті Ахвазі. Як заявив Ґутерріш, він висловлює співчуття родинам жертв і урядові та народові Ірану, а потерпілим бажає швидкого видужання.

У США речниця Державного департаменту Гедер Науерт заявила ввечері 22 вересня: «Сполучені Штати засуджують акт тероризму і втрату невинних життів… Ми разом із іранським народом проти руйнівного ісламського тероризму і висловлюємо йому співчуття в цей жахливий час».

Також президент Росії Володимир Путін висловив співчуття Іранові і заявив, що Москва готова посилити спільні зусилля для боротьби з тероризмом.

В Ірані президент Хасан Роугані пообіцяв рішучу відповідь на загрози країні. «Ті, хто надав інформаційну і пропагандистську підтримку цим терористам, має відповісти за це», – сказав він.

Верховний керівник Ірану аятола Алі Хаменеї заявив 22 вересня, що напад пов’язаний зі США та їхніми союзниками в регіоні, яких він назвав «маріонетками», але ніяких підтверджень такої думки не надав.

Зі схожою заявою виступив міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф, який стверджував у твітері, що нападники – це «терористи, яких рекрутував, підготував, озброїв і оплатив іноземний режим», а в нападі винні країни регіону та їхні «хазяї зі США».

У Тегерані того дня викликали до МЗС послів Великої Британії, Нідерландів і Данії, яким висловили звинувачення в тому, що їхні країни дають притулок іранським опозиційним групам. «Неприйнятно, що ці групи не залічують до терористичних організацій у Європейському союзі, доки вони не вчинили терактів у Європі», – заявив речник МЗС Ірану Баграм Гасемі. Кілька опозиційних іранських угруповань діють у Західній Європі і деінде у світі, виступаючи з протестами проти ісламського режиму Ірану.

Напад був здійснений 22 вересня під час військового параду в місті Ахвазі на південному заході Ірану. На цей час говорять про 25 загиблих і 60 поранених. За повідомленнями іранських офіційних і напівофіційних засобів інформації, нападники у військових одностроях відкрили вогонь по трибуні з посадовцями, які приймали щорічний парад із нагоди річниці початку війни з Іраком 1980–88 років. Серед жертв, за повідомленнями, багато цивільних, серед того й жінок і дітей, які прийшли подивитися на парад, а також принаймні вісім членів елітного формування, Корпусу вартових Ісламської революції. На місці нападу, за словами військових, були вбиті троє нападників, іще один, поранений, помер у шпиталі.

Відповідальність за напад узяли на себе відразу два угруповання – «Ісламська держава», а також місцевий «Національний опір Ахваза», який заявляє, що захищає арабську меншину у провінції Хузестан, центром якої є Ахваз. Ця провінція багата на нафту, і раніше арабські сепаратисти вже нападали в ній на нафтопроводи. Обидва угруповання – сунітські, тоді як в Ірані державною релігією є шиїтська течія ісламу.

Напади на військових ставалися в Ірані вкрай рідко.