Теракт на військовому параді в Ірані: щонайменше 3 загиблих та 20 поранених

На військовому параді в місті Ахваз на південному заході Ірану, за останніми офіційними даними, внаслідок теракту щонайменше 3 людей загинули, 20 були поранені.

За даними державних іранських ЗМІ, стріляла група озброєних чоловіків.

Державне телебачення цієї країни заявило, що постріли були спрямовані в площину, де зібралися іранські чиновники, щоб спостерігати парадом, який відбувається щорічно в містах країни для відзначення початку війни з Іраком 1980-1988 років.

Перед цим різні ЗМІ наводили суперечливі дані про кількість загиблих.

Іранське державне агентство IRNA заявило, що троє людей загинули, в тому числі двоє нападників, крім того, двох нападників затримали, а серед поранених є жінка і дитина. Агентство Tasnim повідомило, що щонайменше восьмеро були вбиті.

Іранське інформаційне агентство Fars заявило, що напад здійснили двоє озброєних чоловіків на мотоциклі, одягнені в форму кольору хакі.

Іранський телеканал Press TV оприлюднив відео того, що сталося.

Поки що відповідальність за стрілянину на військовому параді ніхто не взяв.

Торік 7 червня в Тегерані, столиці Ірану, й околицях майже одночасно сталися два напади, як вважають, скоординовані. Внаслідок них загинуло, за офіційними даними, не менш ніж 12 людей, 43 людини були поранені. Один напад стався в будівлі парламенту в центрі столиці, інший – на південній околиці Тегерана, біля мавзолею засновника нинішнього ісламського режиму Ірану аятоли Руголли Хомейні.

Відповідальність за напад тоді взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Іран тоді звинуватив у причетності до нападу Саудівську Аравію, але у цій країні причетність спростували. Там натомість звинувачують Іран у підтримці тероризму.