Меркель засудила напад Ірану на позиції ізраїльських військових

Німеччина засуджує напад Ірану на ізраїльські військові бази на Голанських висотах. Про це канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила в телефонній розмові з президентом Ірану Хасаном Роугані, повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Меркель закликала Тегеран сприяти деескалації конфлікту на Близькому Сході і попередила про загрозу війни в регіоні.

Крім того, канцлер вкотре зазначила, що Німеччина разом із Францією і Великою Британією має намір дотримуватися умов ядерної угоди. При цьому Меркель закликала Іран дотримуватися своїх зобов’язань за документом.

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Угода, підписана в 2015 році Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, Францією і США з одного боку та Іраном – з іншого, передбачає зняття з Тегерана економічних санкцій США і Євросоюзу в обмін на згортання іранською владою ядерної програми.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів з ядерного угоди і намір відновити санкції проти Тегерана. Як очікується, ці санкції вдарять по нафтовій сфері Ірану. Тим часом, 10 травня Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти шістьох фізичних і трьох юридичних осіб Ірану, які мають відношення до Корпусу вартових ісламської революції (елітний підрозділ збройних сил Ірану).

Решта учасників ядерної угоди висловили жаль з приводу рішення Вашингтона.