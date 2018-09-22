Теракт на військовому параді в Ірані: кількість загиблих зросла до 24

Кількість загиблих внаслідок теракту на військовому параді в місті Ахваз на південному заході Ірану, за останніми даними державного агентства IRNA, зросла до 24 людей і може далі збільшуватися, оскільки деякі постраждалі перебували в критичному стані, понад 53 людини були поранені, серед є жінки та діти.

Раніше повідомляли про трьох загиблих.

За даними агентства, 22 вересня вранці четверо озброєних чоловіків відкрили вогонь по мирних людях під час параду: двоє були ліквідовані, ще двох затримали.

Іранський телеканал Press TV оприлюднив відео того, що сталося.

«Відповідальність за напад узяла на себе група сепаратистів «Аль-Ахваз», ідеологічно підтримуваних Саудівською Аравією», – повідомляє IRNA.

Військові паради відбуваються щорічно 22 вересня в містах Ірану для відзначення початку війни з Іраком 1980-1988 років.

Торік 7 червня в Тегерані, столиці Ірану, й околицях майже одночасно сталися два напади, як вважають, скоординовані. Внаслідок них загинуло, за офіційними даними, не менш ніж 12 людей, 43 людини були поранені. Один напад стався в будівлі парламенту в центрі столиці, інший – на південній околиці Тегерана, біля мавзолею засновника нинішнього ісламського режиму Ірану аятоли Руголли Хомейні.

Відповідальність за напад тоді взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Іран тоді звинуватив у причетності до нападу Саудівську Аравію, але у цій країні причетність спростували. Там натомість звинувачують Іран у підтримці тероризму.