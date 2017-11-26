Саудівська Аравія відкрила ісламський саміт проти тероризму

Принц Саудівської Аравії відкрив перше засідання саміту створеної з його ініціативи Коаліції мусульманських країн проти тероризму.

Звертаючись до міністрів оборони та інших високопоставлених чиновників в Ер-Ріяді 26 листопада, принц Мухаммед бін Салман заявив: «Найбільша небезпека цього тероризму та екстремізму – це погіршення репутації нашої релігії ... Ми не дозволимо цьому відбудеться».

Цю заяву він зробив після того, як угруповання «Ісламська держава», чия діяльність і спричинила створення альянсу, була вигнана з Іраку і втратила позиції в Сирії.

Принц Мухаммед зазначив, що 40 країн альянсу надсилають «чіткий сигнал» про те, що вони «будуть працювати разом для підтримки військової, фінансової, розвідувальної та політичної діяльності кожної держави-члена».

Саудівська Аравія оголосила про створення альянсу у грудні 2015 року, коли принц був лише міністром оборони королівства. Але у червні цього року його батько король Салман зробив 32-річного Мухаммеда бін Салмана своїм спадкоємцем.

Проте альянс не включає Іран, Ірак чи Сирію, а країна-член Катар, як повідомляють медіа, не відправила свого представника, щоб узяти участь у одноденних зборах, через дипломатичний конфлікт.