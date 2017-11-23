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23 Листопад 2017, Київ 12:30
Новини | Міжнародні

Ірак почав операцію проти бойовиків «ІД» у пустелі біля Сирії

Іракські військові повідомляють про початок масштабної операції проти бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» у пустелі поблизу кордону з Сирією.

Армія Іраку оголосила про проведення операції в заяві 23 листопада. У ній беруть участь військові, поліція і підтримувані Іраном «Народні мобілізаційні сили».

«Мета операції полягає в тому, щоб не дозволити групам Daesh (арабська абревіатура угруповання «Ісламська держава» – ред.) проникнути у регіон і використовувати його як базу для нападів», – цитує агенція Reuters іракська армія полковника Салаха Кареема.

Міністерство оборони Іраку заявило минулого тижня про те, що іракські сили, підтримувані коаліцією під проводом США, звільнили прикордонне місто Рава – останнє іракське місто, яке контролювали бойовики «ІД».

21 листопада прем’єр-міністр Іраку Гайдер аль-Абаді заявив, що «Ісламську державу» перемогли у військовому плані, але остаточну перемогу оголосять після знищення всіх бойовиків у пустелі.

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