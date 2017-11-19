Сирія: урядові війська взяли під контроль останній оплот угруповання «Ісламська держава» у країні

Сирійське державне інформаційне агентство SANA 19 листопада повідомило, що урядові сили та їх союзники повністю взяли під контроль місто Абу-Камаль біля кордону з Іраком – останній оплот угруповання «Ісламська держава» у країні.

Телеканал «Аль-Манар» у Лівані, який пов’язують із організацією «Хізбалла», також повідомив, що бійці «Ісламської держави» зазнали поразки в Абу-Камалі.

Після того, як місто перейшло до урядових сил, вони ще залишаються у декількох селах Сирії та у пустелі.

Сирійська урядова армія оголошувала про визволення Абу-Камаля 9 листопада, але наступними днями бойовики «Ісламської держави», що відступили з міста, перейшли в наступ на нього, пізніше знову закріпившись там.

Угруповання «Ісламська держава» останнім часом зазнало низки поразок унаслідок одночасних наступів на кількох фронтах – у Сирії з боку урядових сил, які підтримує Росія, і також із боку частини опозиційних сил, що мають підтримку міжнародної коаліції під проводом США, в Іраку з боку урядових сил і їхніх союзників, яких теж підтримує коаліція під проводом США.